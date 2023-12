W gminie Wielgie bibliotekarki przekonują najmłodszych, że czytanie jest super!

Nie jest łatwo zmobilizować dzieci do czytania, ale bibliotekarki w gminie Wielgie znalazły na to sposób. Przez cały rok szkolny zapraszają do siebie raz w tygodniu maluchy z „zerówek” oraz uczniów z klas I-III na głośne czytanie.

- Zainspirował nas szeregi inicjatyw ogólnopolskich, m.in. działania Fundacji ABCXXI i jej akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom” – wyjaśnia Katarzyna Kwiecińska, dyrektorka Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie. – Po latach doświadczeń wypracowałyśmy swój własny model działania. Spotykamy się z dziećmi w bibliotekach raz w tygodniu. Do czytania wybieramy teksty o różnorodnej tematyce, skali trudności, wspieramy tematyczną lekturą realizowany program nauczania. W ubiegłym roku zainteresowaliśmy uczniów tekstami m.in. Justyny Guśniowskiej „A niech to gęś kopnie” oraz Justyny Bednarek „Kury z grubej rury” i „Babcocha”. W tym roku proponujemy tytuły „Ośmiornica Zośka” Katarzyny Boni, dalsze przygody „Kur z grubej rury” oraz serię o perypetiach przeuroczej krowy Matyldy. Czytanie tradycyjnych książek uzupełniamy czytaniem obrazkowym przy pomocy teatrzyku kamishibai.