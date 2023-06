W Grudziądzu przyznano stypendia artystyczne prezydenta miasta. Kto i na co je otrzymał?

We wtorek, w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu oficjalnie wręczono stypendia artystyczne prezydenta miasta na drugie półrocze. Przyznano je czterem osobom.

Małgorzata Grzanka miłość do muzyki odziedziczyła po rodzicach

Małgorzata Grzanka to skrzypaczka, uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej w Grudziądzu. Na swoim koncie ma już sukcesy na konkursach międzynarodowych. Otrzymała stypendium w wysokości 2180 zł, które przeznaczy na udział w 49. Międzynarodowych Kursach Muzycznych w Łańcucie oraz lekcje indywidualne.

Małgosia pochodzi z muzykalnej rodziny, muzykami są jej rodzice. - To na pewno motywuje - mówi Małgorzata. - Od najmłodszych lat miałam kształtowany gust muzyczny, byłam przyzwyczajana do pewnych nawyków i myślę, że odziedziczyłam po rodzicach zamiłowanie do rocka progresywnego.