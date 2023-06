"Lepiej późno niż wcale"! Henryk Orzechowski z Grudziądza wydał drugi tomik fraszek. Premierę miał w bibliotece [zdjęcia]

Rozmowa z Henrykiem Orzechowskim, grudziądzkim emerytowanym nauczycielem, autorem piosenek, a także fraszek

Henryk Orzechowski jest emerytowanym nauczycielem, od 19 lat prowadzi zespół Kaganek funkcjonujący przy grudziądzkim oddziale ZNP. Pisze piosenki - muzykę i teksty - a także fraszki. Właśnie wydał drugi ich tomik, a spotkanie promujące to wydawnictwo odbyło się w filii nr 13 Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu.

We wtorek (27 czerwca), w bibliotece przy ul. Mikołaja z Ryńska 1-7 odbyło się spotkanie promujące nowy tomik fraszek autorstwa Henryka Orzechowskiego zatytułowany "Lepiej późno niż wcale".

Spotkanie urozmaicił występ zespołu muzycznego „Przyjaciele” prowadzonego przez Henryka Orzechowskiego.

- Od kiedy pisze pan fraszki?

Henryk Orzechowski: - Od 2022 r., a dokładnie od 18 lutego 2022 r. Zacząłem w czasie pandemii, a myśl taka się zrodziła, w związku z kontaktami z ks. Janem Bednarkiem, proboszczem w Tarpnie i moim przyjacielem, który fraszki pisze od lat i zawsze mi je prezentuje. W pewnym momencie pomyślałem: „trzeba spróbować”. No i tak się zaczęło.

Skąd bierze pan pomysły? Idzie pan miastem i „fraszka wysiada do pana z tramwaju”, czy...

Zgadza się! Przychodzi jakieś hasło, jakaś myśl i zanim zniknie trzeba ją odnotować. Czasami do głowy przychodzą pojedyncze słowa, czasami całe myśli. Tematy przynosi głównie życie i jego obserwacje.

Chodzi pan z notatnikiem?

-Tak. I jak tylko coś wpada do głowy, to od razu notuję. Czasami są to hasła, a czasami od razu coś więcej.

Ile fraszek pan napisał?

Będzie dobrze ponad 200. W wydanych tomikach jest sto i sto... a przygotowuję trzeci tomik. Myślę, że wyjdzie on przed Bożym Narodzeniem.

Do tomiku powstaje jakieś 150-160 fraszek, a później jest „konkurs wewnętrzny”, selekcja. Nie wszystkie trafiają do druku. Niektóre wydają się słabsze, czasami zbyt monotematyczne, czasami są zbyt ostre... jak to fraszka.