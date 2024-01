W Grudziądzu ruszył finał WOŚP 2024. Zobacz co dzieje się w mieście. Program, zdjęcia z 28 stycznia

Przypomnijmy: Sprzęt od fundacji WOŚP do grudziądzkiego szpitala trafia co roku. Tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy były to urządzenia za blisko 1,2 mln zł. Piszemy o tym: TUTAJ Na przestrzeni lat, do szpitala w Grudziądzu fundacja WOŚP kupiła już urządzenia i wyposażenie za około 6,7 mln zł.