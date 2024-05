W Grudziądzu świętowaliśmy 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Zobacz zdjęcia

Wyścigi kolarzy. Utrudnienia w ruchu

Warto przypomnieć, że w sobotę, 4 maja Grudziądz będzie ostatnim etapem XXXII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów, nad którym patronat ma "Pomorska". W związku z tym na trasie należy spodziewać się utrudnień w ruchu: start zaplanowano na g. 8.30, na ul. Kustronia, na osiedlu Lotnisko. Stąd zawodnicy przejadą przez Piaski do Radzynia Chełmińskiego (ok. g. 9) i wrócą do Grudziądza przez Okonin i Pokrzywno. W Grudziądzu na ul. Kustronia ponownie będą ok. g. 9.30 skąd pojadą jeszcze do Radzynia (ok. g. 10). Finisz na ul. Kustronia, ok. g. 10.30.