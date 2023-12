W Inowrocławiu pozostaje opłata za posiadanie psa. Tak zdecydowała większość radnych

- Radni PO i Koalicji Ryszarda Brejzy jeszcze niedawno, podczas wieców krzyczeli: „Demokracja, demokracja”, a dzisiaj nie chcieli słuchać merytorycznego uzasadnienia zniesienia opłaty od posiadania psów. Głosami swojej większości zamknęli dyskusję i usta pozostałym radnym. Widać ile warte są deklaracje odnośnie demokracji, pluralizmu czy Konstytucji - skomentował radny opozycji.

Nie pozwolą na likwidację schroniska dla zwierząt w Inowrocławiu

Swoje stanowisko przesłali do mediów radni Porozumienia Samorządowego i PO. Odnosili się do słów Marka Słabińskiego: „żeby nasze schronisko zmniejszyło się do minimalnej wielkości (...) żeby rzeczywiście to schronisko było naprawdę małe, albo żeby go w ogólnie nie trzeba było uruchamiać”. Przypomnieli jednocześnie, że inowrocławski samorząd ma obowiązek prowadzić schronisko.

W oświadczeniu napisali też: „(...) Skala potrzeb w zakresie opieki nad bezdomnymi, a nierzadko skrzywdzonymi bezpośrednio przez człowieka zwierzętami jest coraz większa. Inowrocławska placówka jest - dzięki środkom samorządowym, staraniom pracowników oraz zaangażowaniu wolontariuszy i społeczników - sukcesywnie modernizowana, a podopieczni schroniska mają zapewnioną niezbędną opiekę.

Urząd Miasta Inowrocławia (...) podczas prezydentury Pana Ryszarda Brejzy przygotował koncepcję budowy nowoczesnego schroniska, którą w pełni popieramy i chcemy zrealizować w najbliższych latach. Jako Radni, będący demokratycznie wybranymi reprezentantami mieszkańców Inowrocławia, nie pozwolimy na podjęcie jakichkolwiek działań, które miałyby na celu ograniczenie zakresu działalności inowrocławskiego schroniska, a już tym bardziej dążenie do jego likwidacji. (...).

Jednocześnie podkreślamy, że wszelkie środki budżetowe, które samorząd Inowrocławia otrzymuje od mieszkańców z tytułu opłat od posiadania psów, będą - jak dotąd - wykorzystywane wyłącznie na potrzeby związane z udzielaniem pomocy bezbronnym i bezdomnym zwierzętom. (...).”