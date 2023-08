W Inowrocławiu prowadził auto z sądowym zakazem. Wpadł przez prędkość

Do tej sytuacji doszło w środę (02.08.2023) na ul. Poznańskiej w Inowrocławiu. To właśnie tam policjanci z inowrocławskiej drogówki zauważyli peugeota, którego kierowca w miejscu gdzie można poruszać się z maksymalną prędkością do 50 km/h, jechał 70 km/h.

- Od razu po zatrzymaniu do kontroli 51-latek przyznał się, że ma zakaz prowadzenia pojazdów. Zbagatelizował go, bo musiał „pilnie jechać do klienta”. Jak się okazało, mężczyzna w maju tego roku ma orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów wydany przez Sąd Rejonowy na okres dwóch lat - informuje sierż. szt. Emil Gawroński z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu.