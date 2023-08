Lekkoatleta z Włocławka Sebastian Urbaniak nęka Ewę Swobodę. PZLA reaguje na toksyczną miłość na bieżni

Miłość wyraźnie uskrzydliła biegacza, który na stadionie w Gorzowie w miniony weekend ze swoim najlepszym wynikiem w sezonie wywalczył brązowy na 400 m ppł. To był jeden z dziewięciu medali dla regionu i jedyny dla Włocławka w mistrzostwach Polski.

Po zawodach wyszło jednak na jaw jego skandaliczne zachowanie przed startem. Według relacji świadków, Urbaniak na bieżni rozgrzewkowej miał nieustannie zaczepiać jedną z największych naszych gwiazd Ewę Swobodę, przeszkadzać jej w przygotowaniach do startu. Nie pomogły interwencje trenerów, ani koleżanki Swobody z bieżni, która na co dzień jest policjantką.

- Niektórzy ludzie w ogóle nie powinni być sportowcami. Nie będę o tym mówić na wizji. Chciałabym tylko podziękować wszystkim, którzy dopuścili tego pana do zawodów, do startów. Niezłe zamieszanie, ale to już nieważne. Odetnijmy temat - komentowała Swoboda przed kamerą TVP Sport.