W Jabłonowie-Zamku wycięto 61 drzew, bo kolidowały z rozbudową drogi wojewódzkiej

We wtorek, 12 października podpisano umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 543 w Jabłonowie-Zamku, w ramach której w pobliżu sanktuarium bł. Marii Karłowskiej, założycielki zgromadzenia Sióstr pasterek od Opatrzności Bożej powstanie miejsce do kontroli tirów i ważenia pojazdów, plac manewrowy z pięcioma miejscami postojowych dla samochodów ciężarowych oraz dziewięcioma stanowiskami dla autobusów, parking z 34 stanowiskami, na głównej jezdni powstaną dodatkowe pasy do skrętu na parking i wyspy kanalizujące, zbudowany zostanie także chodnik. Remont drogi wojewódzkiej obejmuje 370 metrów drogi wojewódzkiej oraz 48 metrów drogi gminnej, a za ponad 5 mln zł wykonuje ją firma Strabag, o czym pisaliśmy pod tym linkiem.

Prace idą żwawo i w takim ekspresowym tempie wycięto już we wskazanym miejscu 61 drzew. Zaniepokoiło to naszego Czytelnika. O wyjaśnienia poprosiliśmy zatem Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Michał Sitarek, rzecznik prasowy bydgoskiego ZDW potwierdził, że zakończyła się wycinka 61 drzew, która była niezbędna do zrealizowania tej inwestycji.