W Jastrzębiu w gminie Lipno w pełni wykorzystają potencjał zabytkowego dworku!

W połowie grudnia rozpoczną się prace związane z modernizacją jastrzębskiej filii Biblioteki Publicznej Gminy Lipno. Została ona dofinansowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”.

Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Lipno otrzymała dofinasowanie w wysokości 955 tys. zł na modernizację swojej filii w Jastrzębiu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”. Mieści się ona w zabytkowym dworku i jakiekolwiek prace wymagają zgody konserwatora zabytków. W tej chwili cały księgozbiór jest przenoszony do świetlicy wiejskiej w Kolankowie. Kompleksowa modernizacja rozpocznie się już w połowie grudnia i potrwa do grudnia przyszłego roku. - Nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie i otrzymał akceptację ministra kultury i dziedzictwa narodowego - mówi Ewa Rozen – Bieńkowska, dyrektorka Biblioteki Publicznej Gminy Lipno. - Kosztowało nas to mnóstwo pracy, ale było warto, bo w naszej gminie powstanie miejsce przyjazne dla osób w każdym wieku, które będzie sprzyjać integracji pokoleń.