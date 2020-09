W Kikole można się było przekonać, że nasi przodkowie nudnego życia nie wiedli. O nie!

Mamy za sobą VIII Festiwal Kultury i Sztuki Wczesnośredniowiecznej - Czasu Zarazy Oldfest. To już tradycja, że w pierwszy weekend września w Kikole spotykają się miłośnicy wczesnego średniowiecza. Tym razem na miejsce imprezy wybrano łąkę w sąsiedztwie Jeziora Kikolskiego. Organizatorem Oldfestu jest Stowarzyszenie Umożliwiające Restaurację Tradycji w Kikole. I tak co roku funduje fascynującą i pouczającą podróż w czasie.

W piątek od południa rozpoczęło się budowanie obozu wczesnośredniowiecznego. Jednak dniem największych atrakcji była sobota. Spacer między kramami i rzemieślniczymi warsztatami działał na wyobraźnię. Można było poczuć, jak wyglądał dzień powszedni w tamtych czasach.

- Zajmujemy się głównie tkactwem, jak na grupę rekonstrukcji historycznej z Łodzi przystało – opowiada Liliana Misiak – Kuźbik z grupy Leśny Witeź. – Przędziemy również i haftujemy. Dla mnie rekonstrukcja historyczna jest po prostu magią, bo mogę cofnąć się w czasie i spróbować innego życia. Podczas tkania rozmawiamy i na poważne tematy, i plotkujemy. To bardzo zbliża w tym rozpędzonym współczesnym świecie. Nasza grupa powstała osiem lat temu, a zaczynaliśmy od zorganizowania festiwalu dawnych gier i zabaw. Chcieliśmy pokazać, w jaki sposób nasi przodkowie spędzali czas wolny. Odtwarzamy też obrzędowość dawnych Słowian.

Jeśli komuś starczyło odwagi, mógł zajrzeć do namiotu wiedźmy. Rzadko się zdarza, że ktoś potrafi postawić runy. To szczególny rodzaj wróżbiarstwa! Odbył się też turniej łuczniczy i rzutu młotem Thora, czyli boga burzy i piorunów w mitologii nordyckiej. Nie mogło też zabraknąć zaciętej bitwy dawnych wojów.

- Imprezę oceniam bardzo dobrze – mówi Andrzej Szalkowski, dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie. - To zasługa ludzi z pasją, którzy ją organizują i tworzą tę niesamowitą atmosferę. O dziwo, pomimo pandemii, było zaskakująco dużo kramów i to na wysokim poziomie. W pewnym momencie aż żałowałem, że nie odtwarzam tej epoki, bo mógłbym się porządnie obkupić. W bagażniku samochodu miałem nawet swój strój brata dobrzyńskiego, ale, niestety, jest on o dwieście lat „za nowy”. Bracia dobrzyńscy to XIII wiek, a rekonstruktorzy obecni na Oldfeście odtwarzali X i XI. Impreza była spójna historycznie. Nie omieszkałem spróbować swych sił w rzucie młotem Thora i niewiele zabrakło mi do finału.

Takie wydarzenia są niesamowitą lekcją historii, bo pokazują codzienne życie naszych przodków. A z podręcznika historii wynosimy przede wszystkim wiedzę o największych bitwach, a przecież w wiekach średnich nie tylko było słychać szczęk oręża!