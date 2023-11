W Kikole odbył się II Gminny Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Pieśni dla Niepodległej”

Tuż przed Narodowym Świętem Niepodległości odbył się II Gminny Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Pieśni dla Niepodległej”, zorganizowany przez Ośrodek Kultury Gminy Kikół oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kikole. Cieszył się on dużym zainteresowaniem, bo wzięło w nim udział piętnastu solistów i trzy zespoły. Najpopularniejszą pieśnią okazały się „Rozkwitały pąki białych róż”. Na zwycięzców w każdej z czterech kategorii wiekowych czekały statuetki i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

- Pieśni towarzyszyły naszym przodkom, gdy szli walczyć o wolność – mówi Aneta Falkowska, dyrektorka Ośrodka Kultury Gminy Kikół. – Podczas burzliwych dziejów powstało ich mnóstwo, a każdy z nas zna przynajmniej kilka. Szczególnie piękne są te z powstania warszawskiego. To nasza narodowa tożsamość. Uczestnicy konkursowych zmagań dostarczyli nam wielu wzruszeń. Szkoda tylko, że w starszych klasach uczniowie mniej garną się do śpiewania. Za to najmłodsi występują bardzo chętnie i oby z wiekiem nie tracili tej pasji.