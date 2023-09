W Kikole odbyła się kolejna edycja „Pływania na byle czym”. Oj, działo się, działo!

W konkursowe szranki stanęło siedem drużyn, którym udało się zmaterializować oryginalne pomysły. Aż trudno było uwierzyć, że te wymyślne pływadła utrzymywały się na wodzie! I tak wypłynęła „Chatka Ryba z Mazur”, „Nowożeńcy”, „Pływające MPK”, któremu towarzyszyła piosenka „Czerwony autobus”. Prawdziwą furorę zrobiła „Daniela”, która przywodziła na myśl kultową komedię „Poszukiwana, poszukiwana”. Jednak najwięcej chętnych było do robienia sobie zdjęć z Adamem Falkowskim, prezesem Stowarzyszenia Kultury i Rekreacji „Syrenka” Kikół. Wcielił się on w postać Jacka Sparrowa i zbudował „Czarną Perłę”. Jego wygląd robił ogromne wrażenie. Szkoda tylko, że „Czarna Perła” nie dała rady wypłynąć. Na pewno zabrakło czasu, bo prezes „Syrenki” dwoił się i troił, by jak najlepiej zorganizować całą imprezę. Na własne przygotowania dni okazały się za krótkie.

Bawiono się rewelacyjnie

Do wspólnej zabawy zaprosiła publiczność drużyna „Nowożeńców”. Chłopcy porwali do tańca panie i tańczyli z nimi na kikolskiej plaży. Było naprawdę wesoło!

- Naszą pływającą limuzynę poślubną skonstruowaliśmy na pełnym spontanie – zdradza Kacper Sławkowski. – Pracowaliśmy nad nią od czwartku. Chcieliśmy zrobić coś

oryginalnego, a że teraz jest sezon weselny, to wybór padł na nowożeńców. Młodą parę wysłaliśmy w podróż poślubną na wody Jeziora Kikolskiego. Chodziło nam o dobrą zabawę i dlatego poprosiliśmy wszystkich do tańca. Udział w tej imprezie to była prawdziwa przyjemność.