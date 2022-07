Kikolska „Syrenka” po wyścigach kajakowych zorganizuje jeszcze pływanie na byle czym

Podczas zawodów pogoda dopisała, chociaż wiatr dawał się we znaki kajakarzom. Rywalizowały dwójki damskie, męskie i mieszane powyżej 16 lat. Wśród pań najlepsza była para Anna Greszkiewicz i Klaudia Szczepaniak przed Iwoną Bonisławską i Małgorzatą Tryszczyńską. W dwójkach męskich bezkonkurencyjni byli Tomasz Sadowski i Rafał Bonisławski. Drugie miejsce zajęli Marek Kanigowski i Krzysztof Baranowski, a trzecie Oliwier Pawłowski i Marek Pawłowski. W parach mieszanych zwyciężyli Anna Greszkiewicz i Tomasz Sadowski przed Marleną Statkiewicz i Jackiem Stańczykiem oraz Klaudią Szczepaniak i Rafałem Bonisławskim. Na najlepszych czekały atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Stowarzyszenie Kultury i Rekreacji „Syrenka” w Kikole działa dopiero od kilku lat, ale ma na swoim koncie sporo udanych imprez. Ostatnio zorganizowało wyścigi kajakowe. Na Jeziorze Kikolskim odbyły się 4. Kikolskie Wyścigi Kajakowe. Ich organizatorem od samego początku jest Stowarzyszenie Kultury i Rekreacji „Syrenka”, które za główny punkt swej działalności postawiło przyciągnięcie ludzi nad to piękne jezioro. W tych działaniach wspierają je Urząd Gminy w Kikole oraz Ośrodek Kultury Gminy Kikół i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Stowarzyszenie Kultury i Rekreacji „Syrenka” w Kikole działa od niedawna, ale ma już się czym pochwalić. Postawiło sobie za cel, by Jezioro Kikolskie znów tętniło życiem i to się udało. Za pozyskane środki zakupiło sprzęt pływający, z którego wypoczywający nad wodą mogą korzystać. Przy tak upalnej pogodzie zainteresowanie wypożyczeniem sprzętu jest ogromne. Są to m.in. żaglówki, kajaki, rowery pływające. Na czele „Syrenki” od samego początku stoi prezes Krzysztof Kończalski.

- „Syrenka” działa od ponad czterech lat i wciąż małymi kroczkami się rozwija – mówi Krzysztof Kończalski. - Cieszy nas, że zyskuje coraz większe zainteresowanie, a także zwiększa liczbę swoich członków. Z rozwojem stowarzyszenia zwiększamy także dostępność sprzętu wodnego, z którego mogą korzystać mieszkańcy. Dysponujemy od własnych bojek i lin znakujących, kamizelek ratowniczych przez kajaki, katamaran, koła do holowania po żaglówkę i motorówkę. Z własnych środków oraz wsparciu gminy Kikół dobudowaliśmy magazynek na sprzęt za domkiem na plaży. Przy wsparciu gminy i środków z funduszu sołeckiego jeszcze w tym roku zrealizujemy kolejne inwestycje, ułatwiające wodowanie sprzętów wodnych. Bardzo nam zależy, aby w te wszystkie działania angażować również młodzież, która ma także wpływ na zmianę swojego najbliższego otoczenia.