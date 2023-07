W Kikole przez cały lipiec uczniowie miło spędzali czas na półkoloniach

Podobnie jak w ubiegłym roku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kikole zorganizował dla swych uczniów półkolonie z atrakcyjnym programem zajęć. Dzięki zaangażowaniu kadry, młodzi mieszkańcy Kikoła mogli wyjść z domów i cieszyć się z atrakcyjnego wypoczynku. Tylko pogratulować pomysłu.

Odbyły się cztery pięciodniowe turnusy. Uczestnicy miło spędzali czas podczas gier i zabaw integracyjnych. Nie zabrakło zajęć na boisku szkolnym, karaoke i ognisk z kiełbaskami. Były warsztaty plastyczne i fotograficzne oraz interesujące spotkania. Jak bezpiecznie wypoczywać podczas wakacji radzili policjanci, pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipnie oraz ratownicy z Lipnowskiego WOPR. Do tego doszły rozgrywki sportowe, bo wiadomo przecież, że sport to samo zdrowie! Stałym punktem programu były wyprawy nad Jezioro Kikolskie, gdzie można aktywnie wypoczywać w pięknych okolicznościach przyrody. Były również jednodniowe wycieczki m.in. do Torunia czy Włocławka. Czas mijał stanowczo za szybko.