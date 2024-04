W Kikole studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęli semestr letni. Zapowiada się interesująco!

Z wykładu można się było dowiedzieć wielu ciekawostek o tym niezwykłym człowieku. Widać było, że cieszył się on dużym zainteresowaniem.

Kolejny wykład wygłosi dr Maria Palińska i będzie on poświęcony środowisku naturalnemu. Studentów czeka jeszcze wycieczka do Trójmiasta. Zapowiada się więc naprawdę interesujący semestr. Najważniejsze, by na emeryturze stawiać sobie nowe wyzwania, bo wtedy utrzymuje się „szare komórki” w dobrej kondycji. To taki trening dla mózgu! Tak samo potrzebny jest człowiekowi systematyczny wysiłek fizyczny, jak intelektualny.