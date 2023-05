W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy nowo przyjęci policjanci złożyli ślubowanie [zdjęcia]

Nowi policjanci przyjęci zostali do służby kilka dni temu. Trafią do komend miejskich i powiatowych województwa: pięciu do Grudziądza, po czterech do Bydgoszczy i Tucholi, trzech do Włocławka, po dwóch do Torunia, Brodnicy, Nakła, Radziejowa, Świecia, po jednym do Chełmna, Golubia-Dobrzynia, Lipna i Oddziału Prewencji Policji stacjonującego we Włocławku.

Ślubowanie, w obecności swoich zastępców, przyjął nadinsp. Piotr Leciejewski, komendant wojewódzki policji.