W Koronowie cykl przedwyborczych spotkań oraz bitwa na banery, spoty i obietnice

To były burmistrz Koronowa i radny Stanisław Gliszczyński oraz mający duże doświadczenie w biznesie, zwłaszcza w bankowości Krzysztof Gradek. Wszyscy są mieszkańcami Koronowa i mają wykształcenie wyższe. Najmłodszym z nich jest Patryk Mikołajewski (39 lat), najstarszym Stanisław Gliszczyński (59 lat). Krzysztof Gradek ma 51 lat.

Przedwyborcza gorączka w gminie

Pierwszy z kandydatów po świętach odwiedził już m. in. Gościeradz, Nowy Dwór, Samociążek. W czwartek spotkanie w Koronowie, w piątek wieczorem zaprasza do świetlicy w Buszkowie. Drugi z kandydatów rozmawiał w tym tygodniu z mieszkańcami Koronowa, Mąkowarska, Lucimia. W czwartek 4 bm. odwiedzić chce Witoldowo i Samociążek.

W ostanie dni przed głosowaniem kandydaci uwijają się jak w ukropie. Krzysztof Gradek i Stanisław Gliszczyński jeżdżą od wsi do wsi przekonując mieszkańców, że to właśnie na nich powinni głosować.

Czasu nie traci również urzędujący burmistrz. Organizuje spotkania, na których przedstawia zrealizowane inwestycje i zapowiada kolejne. Znakiem jego kampanii są też klipy wyborcze udostępniane w mediach społecznościowych. W środę na stronie Koronowa na Facebooku zaprosił mieszkańców na Live. I choć zapewniano że nie chodzi o kampanię wyborczą, to trudno było zapomnieć o zbliżającym się głosowaniu.

W Koronowie i sołectwach trwa też walka na banery. Szczególnie wiele jest wizerunków Stanisława Gliszczyńskiego i Patryka Mikołajewskiego. Banerów trzeciego kandydata jakby mniej. Okazuje się, że to świadoma decyzja.

Oświadczenia i obietnice

- Spoglądając wstecz mogę z czystym sumieniem stwierdzić, że udało się zrealizować wiele zamierzeń, z których osobiście jestem dumny. Jednak nadal jest wiele do zrobienia. Stąd moja decyzja o powtórnym kandydowaniu. Wspólnie możemy zdziałać wiele - czytamy m. in. w oświadczeniu Patryka Mikołajewskiego.

- Koronowo zasługuje na więcej, ale przede wszystkim na szacunek. Na doświadczenie. Na skuteczność – przekonuje Stanisław Gliszczyński.

Od oświadczeń skierowanych do wyborców nie stroni też trzeci z kandydatów. - Pragnę zostać burmistrzem naszego miasta, Państwa Burmistrzem, ponieważ uważam, że wszyscy zasługujemy na lepsze życie. Na to, aby ktoś w końcu prawdziwie zaopiekował się miejscem, które jest naszym domem – podkreśla m. in. Krzysztof Gradek.

Nie brakuje też obietnic wyborczych mniej lub bardziej konkretnych.

- Pragnę stworzyć warunki do dynamicznego rozwoju lokalnej gospodarki oraz zapewnić wsparcie dla wszelkich inicjatyw. Jednym z moich celów jest naprawa obszaru związanego z komunikacją publiczną – informuje m. in. na swojej stronie na Facebooku Krzysztof Gradek.

- Planując inwestycje zamierzam w dalszym ciągu poprawiać komfort życia mieszkańców, rewitalizować przestrzeń, budować drogi i miejsca wypoczynku. To nowy kurs dla Koronowa. Kurs na rozwój – deklaruje Patryk Mikołajewski.

Doświadczenie i skuteczność to hasła KWW Ziemia Koronowska, z którego startuje Stanisław Gliszczyński. Na liście programowej m. in. rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie, debata w sprawie krytej pływalni czy powrót do budowy ścieżek rowerowych.