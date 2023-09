W Koronowie wręczono odznaczenia za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej. Jest też apel do mieszkańców

Towarzystwo Miłośników Historii Batalionu Obrony Narodowej Koronowo stara się kultywować pamięć o bohaterach II wojny światowej, w tym m. in. o żołnierzach bON Koronowo. By uczcić żołnierzy tego batalionu, którzy walczyli w pierwszych dniach września 1939 r. w obronie granic, na linii Jezior Byszewskich, zorganizowano w 2022 r. w Byszewie inscenizację historyczną.

Zasłużyli na pomnik

Od wielu miesięcy trwają także starania o postawienie w Koronowie pomnika upamiętniającego żołnierzy bON Koronowo, którzy jesienią 1939 r. nie tylko walczyli w obronie Ziemi Koronowskiej. Dotarli także do Warszawy. W bitwie nad Bzurą byli szpicą, która zabezpieczała przeprawę resztek wojsk. Walczyli też pod Monte Cassino. Niemal każdego dnia działaczom stowarzyszenia udaje się odkrywać nowe fakty.

- Mam nadzieję, że uda się postawić pomnik. Robimy to wspólnie z IPN. Potrzeba na to bardzo dużo pieniędzy. Liczymy na pomoc mieszkańców. Na wsparcie rodzin i sympatyków. Jest nas może niewielu, ale myślę, że serca są gorące – mówił podczas inscenizacji Byszewie Włodzimierz Hańc, prezes Towarzystwa Miłośników Historii Batalionu Obrony Narodowej Koronowo.

Z historią na ty

Stowarzyszenie jest także organizatorem Czwartkowych Wieczorów Historycznych w Centrum Kultury „Synagoga”, na których wiele mówi się o dokonaniach bON Koronowo, ale też o historia byłego obozu w Potulicach.

- To sprawa dla nas ważna. Do Potulic wywożono rodziny z całego regionu, także z gminy Koronowo. Trafiło tam razem z dziećmi m. in. wielu inteligentów z Koronowa i okolic – wyjaśniał nam wybór tematu prezes Hańć.