Powstańczy mural w Rynarzewie. W Koronowie i Kcyni też wspominają powstańców wielkopolskich

Mural ozdobił budynek SP w Rynarzewie. Nie jest pierwszym takim malowidłem w powiecie nakielskim. Murale o tematyce powstańczej już wcześniej odsłonięto w podbydgoskim Zamościu, Szubinie, Kcyni, a w listopadzie ub. r. mural upamiętniający m. in. bohaterów powstania wielkopolskiego odsłonięto na murze SP w Dziewierzewie.

Rynarzewo wierne tradycji

Dlaczego taki właśnie mural w Rynarzewie? Miejscowa szkoła nosi imię: Powstańców Wielkopolskich. Każdego roku rocznicę zwycięskiego zrywy świętuje się tu bardzo uroczyście. Odsłonięcie muralu na budynku szkoły rozpocznie tegoroczne obchody, ale to bynajmniej nie jedyny punkt programu.

Innym ważnym wydarzeniem będzie dekoracja sztandaru szkoły Medalem Honorowym Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 19118-1919 w Poznaniu „Wierni Tradycji”. Placówce przyznano go za zasługi dla krzewienia wiedzy i tradycji związanych z powstaniem wlkp. Zaproszeni goście obejrzeć będą mogli też występy artystyczne przygotowane przez uczniów.

Konferencja o powstaniu wlkp.

Zainteresowanych organizatorzy zapraszają do LO w Koronowie. W murach tej szkoły rozpocznie się o godz. 12 cykl wykładów. Wśród prelegentów m. in. prof. dr Marek Chamot, rektor WSG w Bydgoszczy, Tomasz Scibora, prezes Stowarzyszenia Historycznego ISKRA, bydgoski regionalista Krzysztof Drozdowski oraz Sebastian Witkowski, regionalista z Pakości. Całość poprowadzi Włodzimierz Domek, znany miłośnik historii z Koronowa, kierownik Pracowni Regionalistycznej WSG. Wykłady potrwają do godz. 18, zakończy je wieczór autorski Krzysztofa Drozdowskiego.