W kościele Bł. M. Kozala w Lipnie odprawiona została msza święta w intencji sołtysów

Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Lipno, na czele którego stoi Stanisław Jagielski wyszło z niecodzienną inicjatywą. W wigilię wspomnienia świętego Izydora, patrona rolników, w kościele Błogosławionego Michała Kozala Biskupa i Męczennika w Lipnie została odprawiona msza święta w intencji sołtysów gminy Lipno. Warto podkreślić, że Stowarzyszenie ma własny sztandar, na którym widnieje postać świętego Izydora. We wszy świętej uczestniczyła także Aneta Jędrzejewska, członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Święty Izydor Oracz jest patronem rolników i ludzi ciężko pracujących. Jego wspomnienie obchodzone jest w Kościele katolickim 15 maja. Urodził się on pod koniec XI wieku w Madrycie. Bieda zmusiła jego rodzinę do przeprowadzki na wieś. Tam został parobkiem u bogatych sąsiadów. Słynął z pobożności i uczynków miłosierdzia. Miewał wizje, a jego życiu towarzyszyły cudowne wydarzenia. Według podań chrześcijańskich w orce pomagał mu anioł. Tak też jest przedstawiany na obrazach – on klęczy i się modli, a aniołowie prowadzą pług. Jego postawa pokory i życzliwości budziła podziw. Za sprawą opowieści, że przy jego grobie dzieją się cuda zaczęli tam przybywać pielgrzymi. Został kanonizowany w 1622 roku przez papieża Grzegorza XV.