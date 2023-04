W kościele Błogosławionego Michała Kozala Biskupa i Męczennika w Lipnie najbardziej okazała była palma ze Złotopola Małgorzata Chojnicka

Niedziela Palmowa jest wstępem do Wielkiego Tygodnia. Wierni tego dnia przychodzą do kościoła z palmami, które wykonali samodzielnie lub kupili w sklepie czy na straganie. Najważniejsze jest, by palemka została poświęcona! W kościołach tradycyjnie odbywają się konkursy na najpiękniejsza palmę. Tak się zazwyczaj dzieje, że wszyscy uczestnicy są nagradzani. Wszak liczy się trud i serce włożone w przygotowania. W kościele Błogosławionego Michała Kozala Biskupa i Męczennika w Lipnie najokazalsza była palma ze Złotopola. Na każdego z uczestników konkursu czekała nagroda. Procesja ze względu na pogodę odbyła się wewnątrz świątyni, ale i tak była bardzo uroczysta.