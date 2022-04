W kujawsko-pomorskich szkołach niewielu ukraińskich uczniów. W których powiatach jest ich najwięcej?

Zdecydowanie najwięcej ukraińskich uczniów uczy się w województwie mazowieckim (35 464). Jak można było się spodziewać, sporo młodzieży trafiło również do Śląskiego (21 tys.), Dolnośląskiego (20 tys.), Wielkopolskiego (19 tys.) oraz Małopolskiego (17 tys.) - czyli regionów, w których już wcześniej chętnie osiedlali się migranci ukraińscy.

Nawet w szkole baletowej

Kujawsko Pomorskie należy do województw, do których trafiło stosunkowo niewielu uchodźców, więc do miejscowych szkół zapisano zaledwie 4 535 dzieci. Mniej jest tylko w Opolskiem, Warmińsko-Mazurskiem, Podlaskiem i Świętokrzyskiem.