W Kujawsko-Pomorskiem nastanie wczesna zima. Zrobi się zimno i znów sypnie śniegiem Marek Weckwerth

Od czwartku na Kujawy i Pomorze wracają opady śniegu. Ostatnie w niedzielę 19 listopada pięknie zabieliły krajobraz Marek Weckwerth

Po mocnym ochłodzeniu we wtorek i środę, gdy termometry wskazywały około zera, we czwartek czeka nas duże ocieplenie – do 8 stopni. Potem jednak znów zacznie się ochładzać i znów sypnie śniegiem.