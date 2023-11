Pogoda w Kujawsko-Pomorskiem. U nas zima walczy teraz z jesienią - mamy zdjęcia

- Mamy do czynienia z walką zimy z jesienią. Taką aurę zawdzięczamy niżom i wyżom, które w postaci frontów atmosferycznych na przemian oddziałują na Kujawy i Pomorze i praktycznie na całą Polskę- wyjaśnia synoptyk Rafał Maszewski, autor strony internetowej www.pogodawtoruniu.pl.

Po chwilowym ociepleniu w poniedziałek do 4-5 stopni Celsjusza, we wtorek dmuchnie z północy Europy i słupek rtęci w termometrach nie drgnie powyżej zera nawet o jedną kreskę, natomiast w nocy na środę ma spaść o 2 do 4 poniżej zera.