Jazda nieodśnieżonym autem może być kosztowna. Za to można dostać mandat zimą

Na drodze nigdy nie warto ryzykować. Jazda w typowo zimowych warunkach jest szczególnie niebezpieczna, a jednak wciąż widuje się kierowców jakby proszących się o nieszczęście - nie odśnieżają szyb.

Oczy kierowcy przy samej szybie wpatrzone w mały odśnieżony lufcik na szybie i biały pióropusz ciągnący się za autem to niestety coś, co wciąż można oglądać na polskich drogach. Kierowcy tłumaczą się wtedy, że nie mieli czasu na odśnieżenie, bo szybko musieli odwieźć dziecko do przedszkola lub szkoły, aby nie spóźnić się do pracy. A droga daleka… Takie zachowania nazywają się popularnie jazdą „na bałwana” lub „na czołgistę”, bo pole widzenia kierowcy zawęża się niczym w czołgu do lufcika. Tłumaczenie może nie pomóc, gdy na drodze pojawi się policyjny „lizak”, czyli tarcza w ręku funkcjonariusza do kierowania ruchem. - Za zignorowanie przepisu nakazującego jazdę autem zapewniającym dostateczne pole widzenia kierowcy grozi mandat do 3 tysięcy złotych – przestrzega mł. insp. Maciej Zdunowski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Dodaje jednak, że nie tyle chodzi tu o mandat, co o bezpieczeństwo kierowcy, jego pasażerów i innych uczestników ruchu.

Wysokość mandatów wzrosła radykalnie od 1 stycznia 2022 roku. Wcześniej kara za to wykroczenie była 6-krotnie niższa i wynosiła do 500 zł. Dolna granica mandatu nie zmieniła się – to zaledwie 20 zł. Wszystko zależy od uznania interweniującego policjanta.

Z kolei za zabrudzone, obłocone i nieczytelne tablice rejestracyjne, a także światła należy się 100 zł (bez punktów karnych). Ośnieżone auta, zwłaszcza ciężarówki, mogą stwarzają spore zagrożenie na drogach, bowiem luźny śnieg, a co gorsza kawałki lodu, spadają na jezdnię i mogą nie tylko uszkodzić jadące z tyłu pojazdy, ale także doprowadzić do wypadku.

Za spadające na jezdnię kawałki śniegu lub lodu nowy taryfikator mandatów przewiduje 1000 - złotowy mandat i od 10 do 12 punktów karnych. Za uszkodzenie innego pojazdu, co uznaje się za kolizję, do 1000- złotowego mandatu policja dolicza grzywnę za konkretne zdarzenie i wtedy sankcja może sięgnąć 3 tys. zł.

Temperatura w regionie zdecydowanie obniży się we wtorek (ok. zero) i środę (- 1), a wtedy wielu kierowców będzie rozgrzewało swoje samochody na postoju, na jałowym biegu. To ułatwia rozmrożenie szyb, zwłaszcza przedniej. Mogą to robić, ale na obszarze zabudowanym nie dłużej niż minutę – przewiduje Prawo o ruchu drogowym. Jeśli poczynaniom kierowcy przygląda się policjant, a wspomniana minuta zamieniła się w kilka, wtedy może ukarać sprawcę mandatem od 100 do 300 zł. Ten przepis ma chronić środowisko przed nadmierną emisją spalin samochodowych. Rozgrzewanie auta jest szczególnie uciążliwe w zwartej zabudowie miejskiej, między blokami mieszkalnymi, ale z praktyki wiemy, że mało kto stosuje się do tego przepisu i mało kto zwraca kierowcom uwagę, bo skoro mróz ściśnie, to jakoś trzeba sobie radzić. W naszym regionie nie ma na razie warunków do typowo zimowych uciech, ale takie mogą się pojawić – od czwartków znów popada śnieg. A co roku widuje się kierowców holujących po mniej uczęszczanych drogach saneczkarzy lub narciarzy, często dzieci lub młodzież.

I praktycznie co roku słyszymy o tym, że doszło do wypadku, zwykle na zakręcie. Siła inercji wynosi nieszczęśnika na przydrożną latarnię, drzewo lub płot posesji. Bywa, że ofiara ginie lub długo dochodzi do zdrowia na ortopedii w szpitalu. - Ciągnięcie saneczkarza czy narciarza za samochodem po drodze publicznej jest surowo zabronione, zagrożone mandatem w wysokości 300 złotych i 10 punktami karnymi, ale przede wszystkim jest bardzo nierozsądne. Po co tak ryzykować? – uczula czytelników Maciej Zdunowski.

