W Kujawsko-Pomorskiem nastąpił wzrost zgonów o 40 procent. "Niedowiarki teraz uwierzą?"

Trzecia fala koronawirusa słabnie. Śledząc najnowsze statystyki można jednak dostrzec, z jaką siłą COVID-19 zabijał. Wprawdzie dane przedstawiają zarówno zgony z powodu koronawirusa, jak i wszystkie inne, ale wiadomo, że do nagłego wzrostu przyczyniła się pandemia.

Tylko od początku bieżącego roku do 11 kwietnia włącznie, zatem w ciągu pierwszych 14 tygodni br. (to najnowsze dane Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy) w województwie kujawsko-pomorskim zmarło 8886 osób. Dla porównania: w tym samym czasie zeszłego roku odnotowano 6310 zgonów. To zatem prawie 41-procentowy wzrost.

Śmierć w czasach koronawirusa

Dane statystyczne są przedstawiane w ujęciu tygodniowym. Na przykładach konkretnych podregionów (takim nazewnictwem operują statystycy) widać, jak dramatyczna stawała się sytuacja. Przykład: w podregionie świeckim na przełomie marca i kwietnia (od 29 marca do 4 kwietnia), tzn. w szczycie trzeciej fali, zmarło blisko 60 proc. więcej osób niż tydzień wcześniej.