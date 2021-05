W Kujawsko-Pomorskiem uczniowie wrócili do restauracji i fryzjerów na praktyki. Chcą zdążyć przed wakacjami

Dyrektor Nestro ze Starego Olesna: Pracodawcy, obudźcie się wreszcie! Pracownika trzeba zachęcić i wykształcić!

- Nie macie rąk do pracy? Uczniowie nie chcą przyjść do was na praktyki? Bo czasy się zmieniły. Dzisiaj to wy musicie przyjść do nich. Zachęcić ich perspektywą pewnej pracy, dobrej wypłaty i tego, żeby pracowali u was, bo to fajna firma! - mówi Radosław Gliński, dyrektor zarządzający Grupy Nestro ze Starego Olesna.