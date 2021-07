W Kujawsko-Pomorskiem wakacyjna przerwa w przedszkolach krótsza, ale potrzebna. Na remonty i urlopy

Zobacz wideo: Duże zmiany w kodeksie drogowym . To musisz wiedzieć!

Dwa miesiące letniej laby to dla wielu rodziców przedszkolaków trudny czas. Pół biedy, jeśli mogą oni bez problemu wziąć urlop, gorzej, gdy latem trzeba pracować, a przedszkole jest zamknięte. Przed pandemią wakacyjna przerwa w miejskich placówkach wynosiła przeważnie miesiąc. Teraz jest zwykle krótsza, ale nie ma możliwości zaprowadzenia dziecka do innej, zastępczej placówki. A to kłopot dla pracujących rodziców.