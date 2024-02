W Kujawsko-Pomorskiem wzrosną opłaty za egzaminy na prawo jazdy. Tak zdecydował sejmik wojewódzki

- Nie nazwałbym tego podwyżką, tylko rewaloryzacją cen za egzaminy, która jest zgodna z ustawą o kierujących pojazdami. Ta rewaloryzacja jest dokonywana w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanemu przez Główny Urząd Statystyczny. Ten wskaźnik wyniósł w 2023 roku 111,4, w stosunku do 2022, co oznacza wzrost cen o 11,4 procent – wyjaśnia nam Marek Staszczyk , dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD) w Toruniu, skarbnik Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD.

Takie są teraz stawki...

Praktyczna część dla kategorii B oraz AM, A1, A2, A, B1, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem wymaga wyłożenia 200 zł. Za egzamin praktyczny w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E pobiera się 250 zł. W tym ostatnim przypadku stawka wzrośnie do 278 zł.