W lipcu wchodzi nowa lista refundacyjna. Znajduje się na niej więcej polskich leków

- To, jakie leki znalazły się na liście refundacyjnej, jest tak naprawdę wypadkową decyzji Ministerstwa Zdrowia i firm farmaceutycznych, które muszą wystąpić z wnioskiem do ministra zdrowia o to, żeby ich lek znalazł się na takiej liście i jednocześnie określą zakres refundacji - mówiła na konferencji prasowej Izabela Leszczyna, minister zdrowia. - Od umiejętności naszych świetnych negocjatorów sporo zależy i zapewniam, że zawsze starają się wynegocjować jak najlepsze warunki dla naszych pacjentów - dodała.