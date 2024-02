W Lipnie „Dwójka” zorganizowała Dzień Dawcy Szpiku. Zarejestrowało się 45 dawców!

- Bez wahania razem z mężem zgłosiliśmy się, by się zarejestrować w bazie dawców szpiku – mówi Karolina Wicińska z Jankowa w gm. Lipno. – Krzyś jest synem mojej przyjaciółki. Jeśli jemu nie pomożemy, to może komuś innemu. Tylu chorych potrzebuje pomocy, a tak trudno jest znaleźć genetycznego bliźniaka! Każda rejestracja zwiększa szanse na znalezienie dawcy.

W większości przypadków, bo aż w 80 proc. do przeszczepu pobiera się komórki macierzyste z krwi obwodowej. Zabieg przypomina transfuzję krwi i trwa do czterech godzin. Jest w pełni bezpieczny. Wcześniej przez pięć dni dawca otrzymuje wytwarzaną w organizmie substancję zbliżoną do hormonów – czynnik wzrostu. Lek ten pobudza produkcję komórek macierzystych w szpiku kostnym, które potem pobiera się bezpośrednio z krwi.

Drugą metodą jest pobranie szpiku kostnego z talerza kości biodrowej. Trwa około godziny i jest wykonywane pod narkozą. Wcześniej wykonywane są bardzo dokładne badania, aby uniknąć jakichkolwiek komplikacji. Szpik się regeneruje w ciągu zaledwie dwóch tygodni od momentu pobrania.