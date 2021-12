W Lipnie pieniądze z budżetu obywatelskiego zostaną przeznaczone na obchody stulecia MKS „Mień Lipno”

W ramach budżetu partycypacyjnego na 2022 rok mieszkańcy Lipna głosowali na trzy projekty. Wygrała organizacja festynu sportowego w ramach obchodów 100-lecia Miejskiego Klubu Sportowego „Mień Lipno”. Oddano na nią 183 głosy!

Znane są już wyniki głosowania w ramach budżetu partycypacyjnego na 2022 roku, na który przeznaczono 100 tys. zł. Komisja skrutacyjna po przeliczeniu wszystkich głosów oraz weryfikacji ich ważności stwierdziła, iż oddano 321 głosów ważnych. Tylko 20 było nieważnych. Szczegółowej weryfikacji głosujących dokonano w ewidencji ludności oraz rejestrze wyborców.

Do głosowania zakwalifikowały się trzy projekty. Park sportowo – rekreacyjny z możliwością gier umysłowych i sportowych na osiedlu Reymonta, nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Łącznej oraz organizacja festynu sportowego w ramach obchodów 100-lecia Miejskiego Klubu Sportowego „Mień Lipno”.

Pierwszy z projektów polegał na utworzeniu miejsca rekreacji i wypoczynku na osiedlu Reymonta, pomiędzy blokiem nr 3 a Miejskim Centrum Kulturalnym. Na niezagospodarowanym terenie miało powstać trawiaste boisko. Ponadto planowano zasadzenie krzewów, ustawienie ławek i stołów szachowych, montaż latarni, a także wykonanie schodów i wybiegu dla psów.

Kolejny projekt powstał z myślą o mieszkańcach całego miasta, którzy uprawiają sport. Zakładał ułożenie nowej nawierzchni poliuretanowej w miejsce istniejącego asfaltu na boisku do koszykówki, znajdującym się przy ulicy Łącznej. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia miało powstać boisko wielofunkcyjne o powierzchni 288 metrów kwadratowych.

Powstała też inicjatywa zorganizowania obchodów stulecia Miejskiego Klubu Sportowego Mień, który w sposób trwały zapisał się w historii miasta. Właśnie ten projekt zwyciężył, bo oddano na niego aż 183 głosy!

- Klub sportowy ze stuletnią tradycją powinien być dumą dla miasta i jego mieszkańców – wyjaśnia radny Sebastian Lewandowski. - Projekt ten ma na celu zorganizowanie imprezy sportowo-rekreacyjnej na stadionie z różnymi konkurencjami z nagrodami i gadżetami promocyjnymi. Ma być także strefa rekreacyjna z animatorami dla najmłodszych oraz mecz towarzyski. Najważniejsze będzie podziękowanie zawodnikom, działaczom, kibicom i sympatykom, którzy przez te sto lat istnienia klubu tworzyli jego piękną historię, choć nigdy nie było łatwo.

W budżecie obywatelskim najważniejsze jest to, że każdy mieszkaniec ma realny wpływ na podział środków. Musi jednak wygospodarować trochę czasu, by pójść i oddać swój głos. Tu mogą głosować wszyscy, niezależnie od wieku. Lipno liczy ponad 14 tys. mieszkańców, a głosowało zaledwie 341 osób. Taka frekwencja nie może napawać optymizmem! Jeśli nie korzysta się z przysługujących praw, godzi się na to, że ktoś decyduje za niego.

- Bardzo się cieszę, że mieszkańcy Lipna już po raz kolejny postawili w budżecie obywatelskim na nasz klub – mówi Rafał Wiśniewski, prezes MKS Mień Lipno. – Narzeka się na nas, ale okazuje się, że jednak bardzo wiele osób darzy Mień sentymentem. Dwa lata temu otrzymaliśmy środki na modernizację boiska treningowego, a teraz zorganizujemy za te środki obchody stulecia. Niedługo spotkamy się w gronie osób zaangażowanych i będziemy ustalać wszystkie szczegóły. Już wiadomo, że zostanie wydana książka, przybliżająca historię klubu. Na początku to nie był tylko klub piłkarski, bo działało wiele sekcji sportowych. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego projektu. Klub miał lepsze i gorsze dni, ale to historia naszego miasta. I dlatego warto upamiętnić setną rocznicę jego powstania.

Mieszkańcy postawili na ten projekt i trzeba mieć nadzieję, że zostanie zorganizowana impreza jubileuszowa z wielkim rozmachem. Wszak pierwsza setka bardzo zobowiązuje!