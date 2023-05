W Lipnie zuchy złożyły uroczystą obietnicę zuchową. Już pełnoprawne z nich zuchy! Małgorzata Chojnicka

W Lipnie na PUK Arenie odbyła się bardzo ważna uroczystość. Zuchy z gromady „Leśne Duszki” złożyły obietnicę zuchową. Zanim to się jednak stało przypomniały sobie prawo zucha. Otrzymały chusty, znaczki zucha i odcisnęły swe kciuki w legitymacjach zuchowych. Tym samym dołączyły do harcerskiej braci. Za kilka lat same złożą przysięgę harcerską i będą uczyć młodszych kolegów, jak stać się dobrym i odpowiedzialnym człowiekiem, który kocha swoją Ojczyznę. Dzień złożenia obietnicy zuchowej na pewno na długo zachowają w pamięci.