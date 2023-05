W lipnowskiej „Nawojce” zaprezentowało się 59 młodych wokalistów!

Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie zorganizowało konkurs wokalny „Śpiewać każdy może”. Wzięło w nim udział aż 59 młodych wokalistów, którzy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych. Ich występy oceniało jury w składzie: Renata Gołębiewska, sekretarz miasta, Iwona Kowalska, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Anna Konopka z Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie.

- Poziom uczestników był dość wysoki, zwłaszcza w najstarszej kategorii wiekowej – mówi jurorka Iwona Kowalska. – Wysłuchałam wszystkich śpiewających z wielką przyjemnością. Zawsze przywiązuję dużą wagę do tego, czy wykonywana piosenka jest dostosowana do wieku dziecka. Aby dobrze zaprezentować dany utwór, trzeba go najpierw zrozumieć. To jednak zależy już od opiekunów. Wybór najlepszych nie był łatwy, ale uważam, że ocenialiśmy bardzo sprawiedliwie.

W najmłodszej kategorii klasy I-III zwyciężyła Hanna Rędzińska, która zaśpiewała piosenkę pt. „Drzwi do kariery”. Drugie miejsce zajęła Zuzanna Gulcz, a trzecie – Mateusz Borowski. Wyróżniono: Zofię Redecką, Dawida Wiśniewskiego, Ingę Wolman, Szymona Łabiszewskiego, Nadię Halinę Jakfat i Lilianę Godlewską.