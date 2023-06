W lipnowskim kinie znów ktoś zagra na pianinie. Już w piątek „Pola i inni!

Najbliższy weekend upłynie w Lipnie pod znakiem najlepszego kina za sprawą 16. Przeglądu Twórczości Filmowej „Pola i inni”. Do miasta nad Mieniem przyjadą filmowe gwiazdy, a wszystko za sprawą szczęśliwego zrządzenia losu, jakim jest to, że Pola Negri urodziła się w tym miasteczku w czasach, kiedy znajdowało się ono w zaborze rosyjskim. W tym roku Politkami, czyli festiwalowymi statuetkami, zostaną uhonorowani: Dorota Pomykała – polska aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna, nagrodzona Orłem za najlepszą główną rolę kobiecą w filmie „Kobieta na dachu” oraz Piotr Bartuszek – reżyser obsady, mistrz castingu, członek International Casting Directors Network (ICDN) oraz Europejskiej Akademii Filmowej (EFA).

„Żółty paszport” z Polą Negri

Gala otwarcia festiwalu rozpocznie się w piątek, 16 czerwca o godz. 16.30 w lipnowskim kinie Nawojka. Odbędzie się wówczas pokaz teledysku „Tribute to Pola Negri” z płyty STORIES Waldemara Knade. Tego dnia widzowie obejrzą też film z Polą Negri. Będzie to „Żółty paszport”. Na pianinie zagra Tomasz Walczak, który z lipnowskim festiwalem jest związany od samego początku.

- Pola wystąpiła w roli żydowskiej dziewczyny z Warszawy, która po śmierci ojca trafia do Petersburga, gdzie zmuszona jest pracować w domu publicznym – mówi Krzysztof Trojanowski, profesor UMK, romanista i filmoznawca, badacz biografii Poli Negri. - Jednocześnie pod przybraną tożsamością z powodzeniem podejmuje studia medyczne. Jej życie mocno się komplikuje, ale finał opowieści jest szczęśliwy. Film trafił do polskich kin jesienią 1918 roku. W prasie pisano, że to „wstrząsający dramat polityczny”, który dostarcza silnych wrażeń, a „świetna artystka Pola Negri przykuwa uwagę widza grą mistrzowską”. Nasza gwiazda rzeczywiście zagrała znakomicie. W latach 30., kiedy Pola przyjęła zaproszenie do Niemiec, Hermann Göring wypomniał jej ten film i rolę Żydówki, a Joseph Goebbels rozpuścił plotkę, że Pola jest żydowskiego pochodzenia, co nie było prawdą.