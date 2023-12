W listopadzie poziom opadów w regionie osiągnął 290 proc. Mimo to stan wód w rzekach nie jest wysoki

Norma listopadowych opadów w Bydgoszczy wynosi 37 mm, czyli 37 litrów na każdy metr kwadratowy. W tym roku spadło 108 mm, to jest 290 proc. normy. Od początku grudnia do wczoraj w Bydgoszczy spadło już 38,5 mm wody, co oznacza 38 proc. normy. A przed nami zapowiedź kolejnych opadów.

W Toruniu (stacja Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Wrzosy) anomalia opadów atmosferycznych w listopadzie wyniosła aż 349 proc.

- Co prawda najwyższa suma opadów wystąpiła w Lęborku, ale Toruń był w ścisłej czołówce najbardziej wilgotnych miejsc, co jest sytuacją nadzwyczajną. W naszym mieście był to zdecydowanie najwilgotniejszy miesiąc w roku, mimo że przeciętnie to lipiec ma najwyższą średnią sumę opadów – mówi toruński synoptyk Rafał Maszewski.

Jednocześnie zaznaczyła się różnica w sumie opadów pomiędzy prawą i lewą stroną Wisły - Wrzosach spadło 116,9 mm, a na Podgórzu 99 mm.