W Lublinie odbędzie się wielki finał programu „MATA w każdej szkole”

Turniej finałowy, znany również jako #DobraDrużynaPZU, rozpocznie się o godzinie 12:00 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica (Aleje Racławickie 26 w Lublinie) i potrwa do godziny 17. Wszystkie szkoły zostaną podzielone na cztery grupy, z których po dwie najlepsze drużyny awansują do ćwierćfinałów. Następnie odbędą się półfinały i finał. W każdym meczu przewidziane są cztery konkurencje, a w przypadku remisu punktowego, może być rozegrana jedna dodatkowa konkurencja. Wśród konkurencji są drużynowe przeciąganie liny, drużynowy wyścig w workach, dobieg numerków do szarfy, wyrywanie piłki i bieg wokół materaca przez 10 sekund. Ta ostatnia konkurencja przewidziana jest na ewentualne dogrywki

Tegoroczna edycja programu „MATA w każdej szkole), wspierana przez PZU, odbywa się od maja do grudnia w szesnastu miastach Polski. – Ideą programu jest aktywizacja dzieci i młodzieży z biedniejszych regionów. Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem i jest doskonałą okazją do promocji aktywności fizycznej wśród młodzieży – mówi Andrzej Supron, którego fundacja jest organizatorem wydarzenia. W tegorocznej edycji wzięło udział 900 uczestników z 96 szkół z 16 miast.

– To już drugi rok z rzędu, kiedy PZU i Fundacja Andrzeja Suprona mogą z dumą współorganizować program „MATA w każdej szkole” – dodaje Supron.