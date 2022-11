W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie obchodzono Światowy Dzień Pluszowego Misia

Na spotkanie przybyły dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Rodzinnego” w Lipnie. Poznały historię obchodów, brały udział w konkursach i zgadywankach. Zabawy ruchowe i tańce misiowe przypadły im do gustu. Na uczestników konkursów czekały nagrody. Na zakończenie goście otrzymali słodką niespodziankę oraz kolorowe zakładki do książek, zachęcające do uczestnictwa w projekcie ,,Mała książka – wielki człowiek” .