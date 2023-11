W Murczynie koło Żnina można jeździć 70 km/h. Zmieniono organizację ruchu

- W ubiegłym roku organizację ruchu w tej miejscowości analizowali eksperci zajmujący się bezpieczeństwem ruchu drogowego. W skład komisji bezpieczeństwa weszli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, policji oraz zarządców dróg - także innego szczebla niż wojewódzkie. . Ze względu na brak jakiejkolwiek infrastruktury związanej z obszarem zabudowanym (chodniki, przejścia, oświetlenie itp) podjęta została decyzja o wprowadzeniu korekty i przygotowaniu nowej organizacji ruchu. Usunięto oznakowanie "obszar zabudowany" przy jednoczesnym wprowadzeniu ograniczeń prędkości. To rozwiązanie dostosowane do aktualnych przepisów związanych z organizacją ruchu - informuje Michał Sitarek, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Kilka dni temu to się zmieniło. Teraz można przez tę wieś, drogą wojewódzką nr 251 przejeżdżać z prędkością do 70 km/h.

Kierowcy, którzy w miniony weekend przejeżdżali przez Murczyn, mogli to robić szybciej. do tej pory w tej miejscowości był obszar zabudowany i należało jeździć z prędkością nie wyższą niż 50 km/h. Na przystanku autobusowym, lub kilka metrów za nim, często stał patrol policji, który mierzył prędkość przejeżdżających pojazdów, sprawdzając które poruszają się z prędkością przekraczającą dozwolony limit.

Drogą nr 251 przez Murczyn koło Żnina można dojechać do Barcina i dalej do Inowrocławia, a także do Łabiszyna i dalej do Bydgoszczy.