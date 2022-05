W niedzielę derby Zooleszcz GKM Grudziądz - For Nature Solution Apator Toruń. Znamy składy

Póki co jednak For Nature Solutions Apator rozczarowuje bardziej. Po czterech kolejkach jest przedostatni w tabeli, a kibice nie kryją irytacji. Apator przed sezonem był wymieniany jako kandydat do walki o medale, a na torze tego nie potwierdza. Pokonał tylko na swoim torze słabą ekipę z Ostrowa. I marnym wytłumaczeniem jest brak Emila Sajfutdinowa, bo z takim problemem borykają się też inni.

Jak zastępować kolegów, pokazał ostatnio na Motoarenie Motor, który w składzie nie ma Griszy Łaguty, a dodatkowo był osłabiony kontuzją Dominika Kubery.

- To nie jest dla nas sytuacja komfortowa, bo zaczynamy być w ogonie ligi, a chcielibyśmy być chociaż w środku tabeli - przyznał Robert Sawina, menedżer „Aniołów”. - Koncentrujemy się na kolejnych przeciwnikach, z którymi możemy rywalizować jak równy z równym. Przed nami mecz w Grudziądzu. Mamy zamiar zdobyć dwa punkty i podreperować się psychicznie. Staramy się jak najlepiej robić wszystko to, co potrafimy. Nie brakuje nam zaangażowania, ale na tę chwilę zawodnicy nie mogą zrobić nic ponad to, co widać na torze - dodał.

W piątek toruńscy żużlowcy mają spotkać się na Motoarenie na wspólnym treningu i omówieniu wszystkich problemów.