W Pakości podczas spotkania świąteczno-noworocznego ogłoszono wyniki plebiscytu Człowiek Roku 2023. Zdjęcia

Uroczyste spotkanie miało miejsce w czwartek, 14 grudnia. Rozpoczęło się od wysłuchania piosenki Karola Kawki o Pakości. Następnie burmistrz Zygmunt Groń przywitał licznie przybyłych gości. Wyświetlono prezentację multimedialną podsumowująca pięcioletnią kadencję włodarza i pakoskiego. Gmina Pakość pozyskała w tym czasie imponujące dofinansowanie wynoszące łącznie 50,5 mln złotych.

Nadano tytuły Człowiek Roku 2023 Gminy Pakość. Wyróżnienie to kapituła przyznała ex aequo dwóm franciszkanom. Pierwszy z nich to ojciec Walenty Franciszek Łaga, gwardian i proboszcz parafii p.w. św. Bonawentury, a drugi - ojciec Leon Waldemar Barczak, proboszcz parafii przy kościele kalwaryjskim. Tytuły Człowieka Roku 2023 przyznano im m. in. za: nowatorskie podejście do integracji społeczeństwa, dbanie o Park Kulturowy Kalwaria Pakoska, poprawianie estetyki kościołów poprzez remonty i renowacje oraz poprawę estetyki wokół kościołów (nasadzanie i pielęgnowanie zieleni).