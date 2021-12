W Pokrzydowie w gminie Zbiczno lądował śmigłowiec LPR. W powiecie brodnickim płonął też samochód i sadze, a osobówka zderzyła się z łosiem

Środa, 8 grudnia była spokojnym dniem dla strażaków z powiatu brodnickiego oraz mieszkańców powiatu, ale jedynie do g. 19.20, o której to godzinie w domu w Zastawiu w gminie Zbiczno doszło do pożaru sadzy w kominie. Na miejsce natychmiast pojechali strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych w Zbicznie i w Pokrzydowie, którzy wygasili ogień w piecu, sprawdzili, czy w pomieszczeniach w budynku czujnik nie wykrywa tlenku węgla, a także, czy nagrzany komin nie spowodował nadpalenia innych elementów. Na szczęście, nie stwierdzono zagrożenia. Nikt wskutek tego pożaru nie ucierpiał.

Z kolei w czwartek, 9 grudnia w miejscowości Ciche w gminie Zbiczno jeden z mieszkańców o g. 4.30 próbował uruchomić samochód na drodze dojazdowej do swojej posesji i wtedy najprawdopodobniej doszło do zwarcia, wskutek którego doszło do pożaru w komorze silnika. Ponieważ próba gaszenia pożaru gaśnicą przez mężczyznę okazała się nieskuteczna, na miejsce natychmiast pojechali strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Brodnicy oraz z OSP w Zbicznie. Strażacy zakręcili zawór LPG i prądem wody ugasili pożar.