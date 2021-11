W poniedziałki ZUS w Kujawsko-Pomorskiem będzie krócej czynny. Do której?

Od 22 listopada br. do 31 marca 2022 roku obsługa klientów w ZUS w poniedziałki odbywać się będzie do godz. 17. W pozostałe dni robocze, czyli od wtorku do piątku, obsługa odbywać się będzie w dotychczasowych godzinach, czyli od 8 do 15.

- Wyjątek stanowią Punkty Informacyjne ZUS w Chełmnie i Wąbrzeźnie, które od poniedziałku do piątku czynne są do godziny 14, a Punkt Informacyjny ZUS w Koronowie do godziny 15 - zaznacza Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Jeśli nie chcemy czekać w kolejce, możemy wcześniej wizytę w ZUS zarezerwować przez internet na Platformie Usług Elektronicznych ZUS lub telefonicznie. Aby umówić wizytę przez telefon w jednej z placówek Oddziału ZUS w Bydgoszczy, należy zadzwonić pod numer 52 34 18 126 (dotyczy to palcówek ZUS w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Nakle, Świeciu, Tucholi, Żninie oraz Sępólnie Krajeńskim).