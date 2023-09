W powiecie lipnowskim będzie kolejne miasto. Kikół odzyska prawa miejskie

- Pomysł, by przywrócić prawa miejskie, był już dawno, ale nie zawsze mieliśmy czas i środki – wyjaśnia Józef Predenkiewicz, wójt gminy Kikół. - Wreszcie po 155 latach Kikół odzyskuje swoje prawa, które wcześniej zostały mu zabrane przez cara rosyjskiego. W obliczu wojny na Ukrainie sądzę, że to dobra okazja. Dla mieszkańców Kikoła nic się nie zmieni. Będzie jedna rada i nie wójt, a burmistrz.

Kikół prawa miejskie otrzymał 1 grudnia 1791 roku. Jednak miastem był do 1870 roku, po upadku powstania styczniowego car rosyjski odebrał miastu swoje prawa. Kikół podzielił los wielu miast z regionu.

Przyzwyczaiłem/ Przyzwyczaiłam się do mieszkania na wsi

- Ci, którzy mają grunty kategorii C, będą mogli się na nich budować, to chyba jedyna zmiana. Dla Kikoła to jednak szansa na pozyskiwanie nowych środków dla miast oraz gmin miejsko-wiejskich – dodaje wójt Predenkiewicz.