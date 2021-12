Ktoś wlókł Elsę za samochodem? Trwa zbiórka na leczenie poranionej suczki znalezionej pod Włocławkiem

- Szczególnie ważne są specjalne opatrunki na prawe kolano. Nadal nie wiemy czy nie będzie konieczności amputacji. Dopiero dziś sunia dała radę się wypróżnić. Do tej pory nie była w stanie przykucnąć, uniemożliwiał jej to ból kolan... Kolan zdartych do kości. Oko wygląda dobrze. To bardzo cieszy. Pozostałe rany sączą i krwawią ale wyglądają lepiej. Mimo to nadal nie wiemy jak podnosić i dotykać Elsę, by nie sprawiać jej bólu. Łapki i opuszki wyglądają lepiej. Lepiej nie znaczy dobrze. Naprawdę łzy cisną się do oczu na myśl o bólu jaki musi znosić – informuje Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami na swoim Facebooku (13 grudnia 2021 roku) i dodaje, że Elsa jest bardzo dzielna - grzecznie znosi wszystkie zabiegi i bez problemu przyjmuje leki.