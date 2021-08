W powiecie rypińskim ruszył kolejny sezon badań archeologicznych

Naukowcy kontynuują projekt zatytułowany "Badania ratownicze średniowiecznego cmentarzyska w miejscowości Starorypin Prywatny, woj. kujawsko-pomorskie. Rozpoznanie-ochrona-ocalenie." Na miejscu pracuje zespół specjalistów różnych dziedzin: archeologów, antropologów fizycznych, historyków, przyrodników.

– Z każdym rokiem wiemy coraz więcej o przeszłości tego wyjątkowego, średniowiecznego kompleksu osadniczego –mówiła w niedawnym wywiadzie dla Naszego Miasta dr Jadwiga Lewandowska. – Prace pod moim kierunkiem rozpoczęły się w połowie lipca 2007 roku i są kontynuowane do dziś. Wyniki dotychczasowych, interdyscyplinarnych studiów pozwalają w wieloaspektowy sposób rekonstruować dzieje tego średniowiecznego kompleksu osadniczego. Ich rezultaty wskazują, że ośrodek ten, zarówno w okresie wczesnego, jak i późnego średniowiecza, pełnił istotną rolę w krajobrazie kulturowym międzyrzecza Wisły, Drwęcy i Skrwy – we wczesnym średniowieczu przynależnego do obszaru północnego Mazowsza, a później do historycznej ziemi dobrzyńskiej.