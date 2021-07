15 lat badań archeologicznych w powiecie rypińskim. Rozmowa z dr Jadwigą Lewandowską z Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie

Jaka na dziś jest wiedza na temat „Starego Rypina"? Pytam zarówno o ogólną charakterystykę tego miejsca, która zapewne w wyniku badań będzie jeszcze ewoluować, jak i pojedyncze kwestie, które być może panią zaskoczyły, zaciekawiły.

Z każdym rokiem wiemy coraz więcej o przeszłości tego wyjątkowego, średniowiecznego kompleksu osadniczego. Prace pod moim kierunkiem rozpoczęły się w połowie lipca 2007 roku i są kontynuowane do dziś. Wyniki dotychczasowych, interdyscyplinarnych studiów pozwalają w wieloaspektowy sposób rekonstruować dzieje tego średniowiecznego kompleksu osadniczego. Ich rezultaty wskazują, że ośrodek ten, zarówno w okresie wczesnego, jak i późnego średniowiecza, pełnił istotną rolę w krajobrazie kulturowym międzyrzecza Wisły, Drwęcy i Skrwy – we wczesnym średniowieczu przynależnego do obszaru północnego Mazowsza, a później do historycznej ziemi dobrzyńskiej.

Na obecny stan badań, po wykonaniu analizy dostępnego materiału ceramicznego wczesnośredniowiecznego ze stanowiska numer 1, którego największy zespół pochodzi z prac wykopaliskowych, z lat 60. XX wieku, a także z lat 2007–2008, powstanie pierwszego obiektu obronnego można łączyć z inicjatywą państwową. Historycy wskazują, że pierwszy rypiński gród mógł powstać w okresie odbudowy monarchii piastowskiej przez Kazimierza Odnowiciela (1039–1058), dopuszczając, że inicjatywę tę mógł podjąć także Masław, jak i Bolesław Śmiały. Dodatkowych argumentów o takiej datacji dostarczyły wyniki badań przyrodniczych metodą C14, wykonane z przepalonego drewna, pozyskanego podczas badań wykopaliskowych w 2007 i 2008 roku. Do połowy XIV wieku Stary Rypin był niewątpliwie jednym z ważniejszych kompleksów osadniczych i administracyjnych na ziemi dobrzyńskiej. Inicjatywa państwowa w rozbudowę tego miejsca zakończyła się ostatecznie około połowy XIV wieku, kiedy to przed 1345 rokiem nastąpiła translokacja na teren obecnego miasta.