W powiecie świeckim i tucholskim realizowane są ważne zadania drogowe. Ludzie czekają na te drogi - zobaczcie zdjęcia

Nowy wiadukt w Terespolu Pomorskim powstaje w miejscu starego. Wykonawca, spółka Marbro z Gdańska, rozebrał już stary obiekt i zrealizował część robót ziemnych, które umożliwiły wjazd palownicy - sprzętu do wzmocnienia gruntu pod nowe przyczółki. W zakładzie wykonawcy powstają stalowe elementy konstrukcji nowego pomostu. Będą on zespalane na placu budowy, co usprawni kolejny etap inwestycji.