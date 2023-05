Obwodnica Tucholi - przetarg na jej projekt ogłosił Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Obwodnica Tucholi ma wyprowadzić ruch z miasta

Obwodnica Tucholi będzie omijać miasto od strony południowo-zachodniej i wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum, osiedla Rudzki Most oraz wsi Bladowo. Ten wariant jako najmniej ingerujący w środowisko został rekomendowany do realizacji w decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

75 mln złotych dzięki zaangażowaniu ministra Łukasza Schreibera

- Dostrzeżono naszą społeczność lokalną i dekady starań, by obwodnica Tucholi powstała. Wyrażam ogromną wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji zadania. Na szczególną uwagę zasługuje minister Łukasz Schreiber, który wsłuchiwał się w nasz głos, że trzeba wesprzeć samorząd lokalny, którego nie stać na budowę obwodnicy - mówił wówczas Tadeusz Kowalski, burmistrz Tucholi.

Minister Łukasz Schreiber podkreślił, że to dzięki rządowej decyzji powstał przełomowy program. - Bardzo dziękuję za to zaangażowanie ministrowi infrastruktury, Andrzejowi Adamczykowi, który z marszałkiem Sosnowskim spotkali się w Tucholi kilka miesięcy temu. To dzięki rządowej decyzji powstał przełomowy program, z którego jest aż 75 mln zł na obwodnicę Tucholi. To 60 proc. wsparcie. Tego programu by nie było, gdyby nie osobiste zaangażowanie pana premiera i wsparcie posłów. Dziękuję posłom, także posłom opozycyjnych klubów.